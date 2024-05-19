3 причины, почему закрытый лоток может навредить вашей кошке

Безусловно, есть случаи, когда закрытый лоток для кошки оказывается весьма полезным, особенно если в маленькой квартире нет возможности разместить кошачий туалет в уединенном и скрытом от глаз месте, а приходится ставить его в проходном коридоре.
Кроме того, такое устройство станет необходимым, если вы решили завести еще одного маленького питомца, и активный щенок или котенок захочет играть даже тогда, когда его старший «товарищ» сидит в лотке.
Не будем перечислять все ситуации, в которых закрытый лоток помогает как хозяину, так и его любимцу. Вместо этого обсудим случаи, когда такое устройство может создать проблемы.
Если вы покупаете лоток для котенка, малышу будет просторно и комфортно. Но помните, что животные растут и могут достичь значительных размеров, из-за чего взрослому коту может быть неудобно в закрытом лотке.
Если кошка не может вытянуть хвост, встать в полный рост или повернуться, скорее всего, она выберет другое место для своих дел.
Это означает, что кот перед походом в туалет ведет себя активно и ему нужно сразу попасть на лоток. Дверца может помешать ему быстро и без препятствий попасть в туалет.
Это же относится и к животным с проблемами мочевыделительной системы – они вынуждены часто ходить в туалет, и доступ к нему должен быть быстрым и удобным.
В таком случае лучше приобрести лоток с максимально низкими бортиками, чтобы животному было легко через них перешагнуть.
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