Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".
По словам Кутового, среди иностранцев существуют предрассудки о россиянах. Европейские туристы считают жителей России странными и грубыми, стараясь избегать мест, где много россиян.
"Самое смешное, что это говорят те же люди, которые позже вечером напиваются и могут привести кого-то в хостел, устроив беспорядок на глазах у всех", — отметил блогер. Он добавил, что такое поведение часто встречается у британцев.
Еще одна российская туристка, отдыхавшая в Турции, также заметила негативное отношение к соотечественникам.
"Это проявляется в обслуживании официантами: к европейцам подходят, а к нам нет", — сказала она.
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