Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Турист рассказал про отношение европейцев к русским

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Фото: unsplash.com by Роман Крафт is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По словам Кутового, среди иностранцев существуют предрассудки о россиянах. Европейские туристы считают жителей России странными и грубыми, стараясь избегать мест, где много россиян.

"Самое смешное, что это говорят те же люди, которые позже вечером напиваются и могут привести кого-то в хостел, устроив беспорядок на глазах у всех", — отметил блогер. Он добавил, что такое поведение часто встречается у британцев.

Еще одна российская туристка, отдыхавшая в Турции, также заметила негативное отношение к соотечественникам.

"Это проявляется в обслуживании официантами: к европейцам подходят, а к нам нет", — сказала она.