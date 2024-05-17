Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами

Полив влияет на урожай томатов

Помидоры — одна из самых популярных культур в теплицах. Они не только обладают вкусным и сочным вкусом, но и являются ценным источником витаминов и питательных веществ. Однако, чтобы получить богатый урожай, необходимо правильно ухаживать за растениями, включая правильный полив.

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Первое, что необходимо учитывать при поливе помидоров в теплице — это их потребность во влаге. Помидоры любят влажную почву, но не переносят застоя воды. Поэтому важно поддерживать оптимальный уровень влажности, который составляет около 70-80%. Для этого можно использовать гигрометр — специальное устройство для измерения влажности воздуха.

Второй важный момент — это частота полива. В теплице, в отличие от открытого грунта, влага быстрее испаряется, поэтому помидоры нужно поливать чаще. Оптимальный режим полива — 2-3 раза в неделю, в зависимости от погодных условий и состояния почвы. Не стоит поливать растения каждый день, так как это может привести к переувлажнению и гниению корней.

Также важно учитывать время полива. Лучшее время для полива помидоров — утро или вечер, когда солнце не так активно и вода не будет быстро испаряться. Поливать растения лучше под корень, избегая попадания воды на листья и плоды. Это поможет избежать появления грибковых заболеваний и ожогов от солнца.

Кроме того, важно правильно выбирать метод полива. В теплице можно использовать как обычный полив из шланга или канистры, так и систему капельного полива. Последний вариант более предпочтителен, так как позволяет подавать воду непосредственно к корням растений, минуя листья и плоды. Это поможет избежать появления гнили и других заболеваний.

Также стоит учитывать, что помидоры нуждаются в дополнительном удобрении для хорошего роста и развития. Поэтому важно использовать удобрения с высоким содержанием калия, который отвечает за формирование плодов и устойчивость к болезням. Лучше всего подкармливать растения удобрениями раз в 2-3 недели.