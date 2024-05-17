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Золото из руды без вреда для природы: уникальное открытие российских исследователей

Сибирские ученые предложили добывать золото из руды с помощью бактерий

1:20
Наука

Ученые Сибирского федерального университета и Северо-Восточного федерального университета, в сотрудничестве с коллегами из Научного центра исследований экстремального состояния организма ФИЦ КНЦ СО РАН, разработали уникальный метод извлечения золота и сурьмы из многокомпонентных руд, не имеющий аналогов в России.

Сибирские ученые предложили добывать золото из руды с помощью бактерий
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как сообщила пресс-служба АНО "Корпорация развития Енисейской Сибири", в эксперименте использовались природные штаммы бактерий, обитающие в пульпе — смеси измельченных руд и воды, для селекции полезных минералов.

Для более полного и качественного извлечения металлов из руды, ученые предложили применять природные штаммы бактерий, выделенные на месторождениях золота в крае.

Новый метод позволяет сократить потребление электроэнергии на производство тонны концентрата в три раза. Этот экономичный и дешевый способ также более безопасен для окружающей среды и при этом обеспечивает высокое качество и увеличенный объем извлекаемых золота и сурьмы.

Золото применяется не только в ювелирной промышленности, но и в медицине, тогда как сурьма широко используется для создания полупроводниковых материалов, керамики и люминофоров, которые помогают выращивать урожай без солнечного света.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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