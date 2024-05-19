Вдова Юдашкина рассказала сколько стоит памятник модельера

На могиле Валентина Юдашкина установят памятник стоимостью более двух миллионов

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Марина Юдашкина, вдова известного российского кутюрье Валентина Юдашкина, объявила, что уже в середине июня на могиле ее мужа на Троекуровском кладбище появится новый памятник.

Фото: Wikipedia by Klodklof is licensed under CC BY-SA 4.0

На данный момент у покойного креативного директора модного дома Юдашкин стоит временный деревянный крест с фотографией. Новый памятник, стоимостью более двух миллионов рублей, будет выполнен из бронзы и гранита.

Для создания памятника был приглашен заслуженный скульптор Андрей Ковальчук, друг Юдашкина по армии, который хорошо знал кутюрье. Марина Юдашкина выразила желание видеть памятник, который бы точно передавал образ ее мужа, показывая его не просто как личность, но и как известную фигуру в мире моды.