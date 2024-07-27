Южнокорейские власти требуют извенений из-за ошибки в объявлении на Олимпиаде в Париже

Сборная Кореи была ошибочно объявлена на Олимпийских играх в Париже

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Состав национальной сборной Республики Корея на Олимпийские игры в Париже был ошибочно объявлен, когда дикторы назвали страну КНДР при прохождении лодки с южнокорейскими спортсменами по Сене.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Французский и англоязычный дикторы объявили "Корейская Народно-Демократическая Республика" при появлении спортсменов из Южной Кореи. В то же время текстовая информация на экране была корректной и указывала на Республику Корея. Ошибки при объявлении команды КНДР, чья лодка шла 153-й в параде, не было.

Эта ошибка вызвала возмущение у южнокорейских властей, которые теперь требуют встречи с президентом МОК Томасом Бахом. Кроме того, они могут выразить своё недовольство Парижем по официальным каналам. На церемонии присутствовала заместитель министра Чан Ми Ран, которая запросила встречу для обсуждения инцидента.