Состав национальной сборной Республики Корея на Олимпийские игры в Париже был ошибочно объявлен, когда дикторы назвали страну КНДР при прохождении лодки с южнокорейскими спортсменами по Сене.
Французский и англоязычный дикторы объявили "Корейская Народно-Демократическая Республика" при появлении спортсменов из Южной Кореи. В то же время текстовая информация на экране была корректной и указывала на Республику Корея. Ошибки при объявлении команды КНДР, чья лодка шла 153-й в параде, не было.
Эта ошибка вызвала возмущение у южнокорейских властей, которые теперь требуют встречи с президентом МОК Томасом Бахом. Кроме того, они могут выразить своё недовольство Парижем по официальным каналам. На церемонии присутствовала заместитель министра Чан Ми Ран, которая запросила встречу для обсуждения инцидента.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.