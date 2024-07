Южнокорейские власти требуют извенений из-за ошибки в объявлении на Олимпиаде в Париже

Состав национальной сборной Республики Корея на Олимпийские игры в Париже был ошибочно объявлен, когда дикторы назвали страну КНДР при прохождении лодки с южнокорейскими спортсменами по Сене.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0