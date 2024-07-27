Как приготовить вкуснейшие молочные коржики

Как в детстве: рецепт молочных коржиков

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт молочных коржиков. Блюдо понравится как взрослым, так и детям. Рассказываем, как его приготовить.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Ингредиенты:

Сливочное масло — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 100 мл

Мука — 400 г

Разрыхлитель — 10 г

Сахар — 150 г

Ванильный сахар — 1 ч.л.

Приготовление: