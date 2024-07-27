Как приготовить вкуснейшие молочные коржики
Как в детстве: рецепт молочных коржиков
0:56
Представляем вашему вниманию рецепт молочных коржиков. Блюдо понравится как взрослым, так и детям. Рассказываем, как его приготовить.
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM
Ингредиенты:
- Сливочное масло — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Молоко — 100 мл
- Мука — 400 г
- Разрыхлитель — 10 г
- Сахар — 150 г
- Ванильный сахар — 1 ч.л.
Приготовление:
- В миске соединить яйцо, молоко и сливочное масло. Тщательно перемешать.
- В другой ёмкости соединить муку, разрыхлитель и 2 вида сахара. Частями ввести к смеси яйца, молока и масла.
- Раскатать тесто толщиной 0,5 см. Сформировать коржики.
- Выпекать при температуре 180 градусов в течение 15 минут. Блюдо готово!
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру