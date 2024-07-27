Диетолог рассказала, какие продукты ни в коем случае нельзя есть на ужин

Диетолог Мещерякова предостерегла от употребления на ужин жирного мяса и копчёностей

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, что некоторые продукты не подходят для употребления на ужин.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Она категорически не рекомендует в качестве вечерней трапезы тяжёлые жирные блюда, копчёности, некоторые виды мяса, бобовые. Эти продукты требуют длительного процесса пищеварения и активной выработки ферментов, что может вызвать дискомфорт и проблемы со здоровьем, пишет Газета.Ru.

Также эксперт не рекомендует есть вечером простые углеводы — выпечку, сдобу, печенье, сладкие десерты, конфеты и сладкие фрукты.

"Все они провоцируют выброс большой дозы инсулина, в дальнейшем эти "пустые" углеводы в качестве жира будут отложены в области живота и бёдер. И, конечно, не рекомендуется употребление газированных сладких напитков и пакетированных соков, которые также приведут к скачку сахара крови в вечернее время", — объяснила диетолог.

Вместо этого диетолог советует выбирать лёгкие белковые продукты, такие как белое мясо птицы или рыба, а также овощи и салаты. Орехи также являются хорошим источником белка и полезных жиров.

Татьяна Мещерякова отмечает, что регулярное употребление обильного ужина с избытком жиров и простых углеводов может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.