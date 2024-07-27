Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Франшиза Mafia скоро появится в Game Pass
Как выбрать идеальные шторы для вашего интерьера
Болельщики приняли участие в съёмках фильма о Формуле-1 в Бельгии
Уход за кожей и волосами: выбор средств для регулярного применения
Выявлена связь между верой в теории заговора и параноидальными мыслями
Хусаинов предупредил о скачке цен на квартиры
Ирина Салтыкова обозвала Викторию Боню инфузорией-туфелькой
Как налажен процесс сборки автомобилей Belgee
Как приготовить вкусные блюда из творога
Диетолог рассказала, какие продукты ни в коем случае нельзя есть на ужин

Диетолог Мещерякова предостерегла от употребления на ужин жирного мяса и копчёностей

1:27
Здоровье

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, что некоторые продукты не подходят для употребления на ужин.

Диетолог Мещерякова предостерегла от употребления на ужин жирного мяса и копчёностей
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Она категорически не рекомендует в качестве вечерней трапезы тяжёлые жирные блюда, копчёности, некоторые виды мяса, бобовые. Эти продукты требуют длительного процесса пищеварения и активной выработки ферментов, что может вызвать дискомфорт и проблемы со здоровьем, пишет Газета.Ru.

Также эксперт не рекомендует есть вечером простые углеводы — выпечку, сдобу, печенье, сладкие десерты, конфеты и сладкие фрукты.

"Все они провоцируют выброс большой дозы инсулина, в дальнейшем эти "пустые" углеводы в качестве жира будут отложены в области живота и бёдер. И, конечно, не рекомендуется употребление газированных сладких напитков и пакетированных соков, которые также приведут к скачку сахара крови в вечернее время", — объяснила диетолог.

Вместо этого диетолог советует выбирать лёгкие белковые продукты, такие как белое мясо птицы или рыба, а также овощи и салаты. Орехи также являются хорошим источником белка и полезных жиров.

Татьяна Мещерякова отмечает, что регулярное употребление обильного ужина с избытком жиров и простых углеводов может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
В центре Хельсинки закрываются магазины — нет туристов из России
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
Последние материалы
Турецкие отели сталкиваются с убытками из-за кондиционеров
Тренер рассказала о сроках подтяжки фигуры
Учёные расширили понимание эволюции первых наземных животных
Как круглый ковёр улучшает интерьер маленькой комнаты
Почему можно оставлять чаевые мастерам салонов красоты: ответ на продолжающийся спор
Модель Хейли Бибер раскрывает страхи беременной женщины и влияние сети
Многодетные семьи стали лидерами по закредитованности в РФ
Тодд Филлипс: Джокер не станет "принцем преступного мира Готэма" в сиквеле
Сроки поставки запчастей в Россию выросли
Как в детстве: рецепт молочных коржиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников