Увеличились сроки поставки запчастей в Россию

Сроки поставки запчастей в Россию выросли

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В этом году новые западные санкции серьезно затруднили проведение международных расчетов, что привело к задержкам в поставке автозапчастей, пишет auto.mail.ru.

Фото: wikipediа by Hyundai Motor Group, CC BY 3.0

Раньше можно было воспользоваться экспресс-доставкой в случае необходимости, чтобы получить недостающую деталь для проведения ремонта по ОСАГО в установленные законом сроки или удовлетворить запрос клиента. Хотя такая доставка дорогая, в некоторых случаях ее можно было использовать по требованию клиентов.

Однако в настоящее время не удастся организовать экспресс-доставку из-за проблем с платежами, как отметил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

В то же время эксперт отметил, что в последние два месяца появились отдельные каналы для расчетов с Китаем через определенные банки. Кроме того, с Турцией разрабатываются различные схемы, включая использование платежей в криптовалютах.