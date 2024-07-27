Увеличились сроки поставки запчастей в Россию

В этом году новые западные санкции серьезно затруднили проведение международных расчетов, что привело к задержкам в поставке автозапчастей, пишет auto.mail.ru.
Раньше можно было воспользоваться экспресс-доставкой в случае необходимости, чтобы получить недостающую деталь для проведения ремонта по ОСАГО в установленные законом сроки или удовлетворить запрос клиента. Хотя такая доставка дорогая, в некоторых случаях ее можно было использовать по требованию клиентов.
Однако в настоящее время не удастся организовать экспресс-доставку из-за проблем с платежами, как отметил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
В то же время эксперт отметил, что в последние два месяца появились отдельные каналы для расчетов с Китаем через определенные банки. Кроме того, с Турцией разрабатываются различные схемы, включая использование платежей в криптовалютах.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.