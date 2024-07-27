Идеальный ковёр для маленькой комнаты: советы эксперта

Как круглый ковёр улучшает интерьер маленькой комнаты

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Планируете дополнить интерьер маленькой комнаты ковром?

Фото: www.flickr.com by Николас Бабаян, CC BY-SA 2.0

Это отличное решение! Важно обратить внимание на форму изделия. Рекомендуется выбрать круглый ковёр.

Такой совет дала эксперт сетевого издания "БелНовости" по дизайну и интерьеру Юлия Тычино.

Преимущества круглого ковра для маленькой комнаты

Если у вас небольшая комната, круглый ковёр поможет визуально расширить пространство. Это происходит потому, что такой ковёр не делит комнату на зоны и не создаёт ощущение разнородности.

Отсутствие углов делает внешний вид помещения более аккуратным, убирая "резкость". В результате, круглый ковёр идеально подходит для маленькой комнаты, делая её более широкой, просторной и уютной.

Чтобы закрепить этот эффект, можно "удвоить" круг. Не нужно класть ещё один ковёр, но небольшой круглый журнальный столик будет кстати.