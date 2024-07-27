Идеальный ковёр для маленькой комнаты: советы эксперта

Планируете дополнить интерьер маленькой комнаты ковром?
Это отличное решение! Важно обратить внимание на форму изделия. Рекомендуется выбрать круглый ковёр.
Такой совет дала эксперт сетевого издания "БелНовости" по дизайну и интерьеру Юлия Тычино.
Преимущества круглого ковра для маленькой комнаты
Если у вас небольшая комната, круглый ковёр поможет визуально расширить пространство. Это происходит потому, что такой ковёр не делит комнату на зоны и не создаёт ощущение разнородности.
Отсутствие углов делает внешний вид помещения более аккуратным, убирая "резкость". В результате, круглый ковёр идеально подходит для маленькой комнаты, делая её более широкой, просторной и уютной.
Чтобы закрепить этот эффект, можно "удвоить" круг. Не нужно класть ещё один ковёр, но небольшой круглый журнальный столик будет кстати.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.