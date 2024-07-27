Как подтянуть фигуру всего за несколько недель: тренер раскрывает секреты

Тренер рассказала о сроках подтяжки фигуры

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в интервью с "Лентой.ру" рассказала, сколько времени требуется для улучшения фигуры и как ускорить этот процесс.

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По словам Бахтуриной, сроки зависят от целей и множества других факторов.

"Если цель — сбросить пару лишних килограммов и привести мышцы в тонус, это займет одно время. Но если планируется похудение на 15 килограммов или набор значительной мышечной массы, понадобится гораздо больше времени и усилий", — объяснила она.

Специалист подчеркнула, что не стоит рассчитывать на быстрые результаты. Экспресс-методы, диеты и голодовки приводят лишь к временным достижениям и стрессу для организма, который может компенсироваться перееданием. Это приводит к ухудшению здоровья, колебаниям веса, проблемам с кожей и волосами.

Для того чтобы подтянуть фигуру и добиться устойчивых результатов без стресса, тренер рекомендует комплексный подход.

"Необходимо сочетать тренировки и правильное питание, поддерживать водный баланс и желательно консультироваться с врачом", — отметила Бахтурина.

Она советует тренироваться три раза в неделю, чередуя силовые упражнения и растяжку, придерживаться регулярного режима дня и сна, сбалансированного питания и следить за водным балансом.