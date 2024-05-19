Об обязательном и добровольном страховании

1:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование делится на добровольное и обязательное.

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Обязательное страхование предусматривает возмещение ущерба согласно законодательству. Обязательное страхование регулируется законодательством и основано на социальных интересах и интересах страхователей. Обязательное страхование отличается от добровольного возможностью выбора имущества для страховки.

Объектами договора обязательного страхования выступают здоровье, жизнь человека, собственность и ответственность за нанесение вреда. Добровольная форма страхования осуществляется на основании договора по согласию обеих сторон. Для проведения добровольного страхования требуется лицензирование и установление срока действия договора. Обязательной формой для добровольного договора является письменная.

Добровольное страхование позволяет использовать функцию непрерывности договора при его возобновлении на новый строк. Добровольные договоры страхования жизни или имущества считаются гражданскими правоотношениями и подлежат возмездию по обязательствам составленного договора.