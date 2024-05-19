Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Подмосковных лесах ввели систему слежения за нарушителями по мобильным телефонам
Как приготовить сорбет из лайма и киви
Россияне нашли альтернативу банковским вкладам в франшизах
Дизайнер пояснил, нужен ли черный цвет в интерьере
Почему стоит посадить колокольчик
Какие минусы есть у закрытого кошачьего лотка
Вяльбе считает, что отсутствие единой позиции по участию россиян в ОИ-24 рвёт им душу
Отечественные специалисты отчитались о создании передового дорожного покрытия
На могиле Валентина Юдашкина установят памятник стоимостью более двух миллионов

Об обязательном и добровольном страховании

1:09
Страхование

Страхование делится на добровольное и обязательное.

Об обязательном и добровольном страховании
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Обязательное страхование предусматривает возмещение ущерба согласно законодательству. Обязательное страхование регулируется законодательством и основано на социальных интересах и интересах страхователей. Обязательное страхование отличается от добровольного возможностью выбора имущества для страховки.

Объектами договора обязательного страхования выступают здоровье, жизнь человека, собственность и ответственность за нанесение вреда. Добровольная форма страхования осуществляется на основании договора по согласию обеих сторон. Для проведения добровольного страхования требуется лицензирование и установление срока действия договора. Обязательной формой для добровольного договора является письменная.

Добровольное страхование позволяет использовать функцию непрерывности договора при его возобновлении на новый строк. Добровольные договоры страхования жизни или имущества считаются гражданскими правоотношениями и подлежат возмездию по обязательствам составленного договора.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Садальский объяснил, что не приглашает родню к себе домой
Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
Западные СМИ бьют тревогу из-за "секретного оружия Путина" Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Золото из руды без вреда для природы: уникальное открытие российских исследователей
Как развить красивую осанку: профилактика спинных проблем
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Последние материалы
В Подмосковных лесах ввели систему слежения за нарушителями по мобильным телефонам
Как приготовить сорбет из лайма и киви
Россияне нашли альтернативу банковским вкладам в франшизах
Дизайнер пояснил, нужен ли черный цвет в интерьере
Почему стоит посадить колокольчик
Какие минусы есть у закрытого кошачьего лотка
Вяльбе считает, что отсутствие единой позиции по участию россиян в ОИ-24 рвёт им душу
Западные СМИ бьют тревогу из-за "секретного оружия Путина"
Отечественные специалисты отчитались о создании передового дорожного покрытия
Об обязательном и добровольном страховании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников