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Восхитительный освежающий сорбет из лайма и киви: делается очень просто и не отнимет много времени

Как приготовить сорбет из лайма и киви

0:57
Еда

Этот освежающий сорбет из лайма и киви поможет вам расслабиться жарким летом и наверняка станет одним из ваших любимых десертов.

Как приготовить сорбет из лайма и киви
Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)” is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Этот простой десерт готовится с использованием нескольких ингредиентов и не отнимет у вас много драгоценного времени.

Ингредиенты

  • 200 г сахарной пудры
  • 50 мл сока лайма
  • 8 киви
  • 100 мл воды

Приготовление

Поставьте на средний огонь небольшую кастрюлю со 100 мл воды и сахара. Продолжайте помешивать, пока сахар не растает, а затем снимите с огня. Дайте полностью остыть. Вырежьте мякоть киви и добавьте её в чашу блендера. Добавьте сок лайма вместе с сахарным сиропом и перемешивайте, пока смесь не станет вязкой. Взбейте в блендере, а затем заморозьте на ночь. Ваш восхитительный десерт готов к подаче!

Рецепт сорбета из киви
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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