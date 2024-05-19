Восхитительный освежающий сорбет из лайма и киви: делается очень просто и не отнимет много времени

Этот освежающий сорбет из лайма и киви поможет вам расслабиться жарким летом и наверняка станет одним из ваших любимых десертов.
Этот простой десерт готовится с использованием нескольких ингредиентов и не отнимет у вас много драгоценного времени.
Поставьте на средний огонь небольшую кастрюлю со 100 мл воды и сахара. Продолжайте помешивать, пока сахар не растает, а затем снимите с огня. Дайте полностью остыть. Вырежьте мякоть киви и добавьте её в чашу блендера. Добавьте сок лайма вместе с сахарным сиропом и перемешивайте, пока смесь не станет вязкой. Взбейте в блендере, а затем заморозьте на ночь. Ваш восхитительный десерт готов к подаче!
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".