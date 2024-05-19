Как правильно использовать чёрный цвет в интерьере: советы дизайнера

Чёрный цвет часто считается нежелательным для интерьера. Темные стены не помогают визуально расширить пространство, а скорее уменьшают его. Кроме того, чёрный цвет затемняет помещение, лишая его уюта.
Однако эксперт сетевого издания "БелНовости" по дизайну Юлия Тычино не советует полностью отказываться от тёмных элементов. Чёрный цвет всё же важен в интерьере, но его нужно использовать с осторожностью.
Как правильно использовать чёрный цвет в интерьере:
Важно не перегружать комнату этим цветом, иначе она будет казаться узкой и некомфортной. Лучше ограничиться несколькими небольшими тёмными акцентами, такими как маленькие статуэтки. Чёрный цвет должен быть акцентным.
При правильном использовании чёрный цвет не "съедает" пространство, а наоборот, помогает создать ощущение объёма и делает комнату стильной.
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