Как правильно использовать чёрный цвет в интерьере: советы дизайнера

Дизайнер пояснил, нужен ли черный цвет в интерьере

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Чёрный цвет часто считается нежелательным для интерьера. Темные стены не помогают визуально расширить пространство, а скорее уменьшают его. Кроме того, чёрный цвет затемняет помещение, лишая его уюта.

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Однако эксперт сетевого издания "БелНовости" по дизайну Юлия Тычино не советует полностью отказываться от тёмных элементов. Чёрный цвет всё же важен в интерьере, но его нужно использовать с осторожностью.

Как правильно использовать чёрный цвет в интерьере:

Важно не перегружать комнату этим цветом, иначе она будет казаться узкой и некомфортной. Лучше ограничиться несколькими небольшими тёмными акцентами, такими как маленькие статуэтки. Чёрный цвет должен быть акцентным.

При правильном использовании чёрный цвет не "съедает" пространство, а наоборот, помогает создать ощущение объёма и делает комнату стильной.