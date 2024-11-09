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Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон

2:02
Садоводство

С приходом весны туи требуют особого внимания, чтобы защитить их от заболеваний и вредителей и обеспечить красивую, здоровую хвою на весь сезон. Важно вовремя провести необходимые процедуры по уходу за туей, чтобы минимизировать риски, связанные с погодными условиями и вредителями.

Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, CC BY-SA 3.0

Основные процедуры ухода за туей весной

Осмотр и чистка кроны

Как только сходит снег, тщательно осмотрите тую на наличие ржавых пятен, побурений, сквозных дупел, признаков паутинного клеща и других насекомых-вредителей. Проведите чистку кроны, удалите сухую хвою и повреждённые побеги.

Профилактическая обрезка и защита от вредителей

Весной, при температуре +10°С и выше, обрежьте засохшие и повреждённые ветви. Проведите профилактическую обработку антистрессовыми препаратами (эпин, циркон) и фунгицидами (например, Ракурс). Это укрепит растение после зимовки и защитит от заболеваний.

Предотвращение солнечного ожога

Весной сокодвижение ещё не началось, но солнце уже активно, что вызывает риск ожога хвои из-за стремительного испарения влаги. Рекомендуется притенять тую, чтобы избежать солнечных ожогов.

Полив и подкормка

Регулярный полив, но без излишка влаги, особенно важен для туи. Весной проводите подкормку азотсодержащими удобрениями, такими как аммиачная селитра. Обильный полив помогает восстановить корни и ускорить рост новой хвои.

Борьба с вредителями и болезнями

Для защиты от вредителей (короеды, клещи, щитовки) весной рекомендуется использовать инсектициды, такие как Пиноцид и Актара. Против грибковых заболеваний (ржавчина, шютте, буроватость) проводите профилактическое опрыскивание фунгицидами на основе меди (бордосская смесь, Абига-Пик).

Уточнения

Ту́я (устар. "Ту́йя, Жи́зненное де́рево") (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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