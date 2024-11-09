Когда косточки и чашечки вашего бюстгальтера могут стать причиной дискомфорта

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор идеального бюстгальтера — это не только вопрос комфорта, но и здоровья. Стилист Вера Егорова подчеркивает, что, несмотря на то что найти подходящее нижнее белье бывает непросто, его необходимо менять регулярно. Например, если чашечки бюстгальтера слишком маленькие, это может привести к дискомфорту и даже вреду для здоровья молочных желез, особенно в период овуляции, когда грудь может увеличиваться. Важно помнить, что чашки не растягиваются, и если они не подходят, это сигнал к замене.

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Еще одна причина для смены бюстгальтера — это когда косточки начинают оставлять следы на коже. Давление от каркаса может привести к истиранию ткани, что в свою очередь делает бюстгальтер менее комфортным и может повлиять на состояние кожи. Также стоит обратить внимание на крючки: если вы используете последние, это сигнал, что бюстгальтер уже изношен и пора его менять. Особенно это важно, если косточки начинают "выглядывать" через ткань — такой бра теряет форму и может нарушить кровоток. Вера Егорова советует менять бюстгальтер хотя бы пару раз в неделю, чтобы избежать этих проблем.

Уточнения

Бюстга́льтер (нем. Büstenhalter — «поддерживающий грудь»; также «лифчик») — предмет женского нижнего белья, который прикрывает, поддерживает и приподнимает женскую грудь.



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