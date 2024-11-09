Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать ремонт, который навсегда останется в моде
Зачем нужно кинезиотейпирование и как его применять
Александр Петров мог стать мэром Переславля-Залесского
В России создали безопасные флуоресцентные частицы для медицины
Путин сопоставил МОК с цирковыми артистами
Сама нежность: все будут в восторге от крем-супа из шампиньонов
Ветврачи назвали три причины насморка у кошек и собак
Россия может ослабить запрет на экспорт бензина АИ-92
Как избежать неприятных последствий после контурной пластики

Когда косточки и чашечки вашего бюстгальтера могут стать причиной дискомфорта

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Выбор идеального бюстгальтера — это не только вопрос комфорта, но и здоровья. Стилист Вера Егорова подчеркивает, что, несмотря на то что найти подходящее нижнее белье бывает непросто, его необходимо менять регулярно. Например, если чашечки бюстгальтера слишком маленькие, это может привести к дискомфорту и даже вреду для здоровья молочных желез, особенно в период овуляции, когда грудь может увеличиваться. Важно помнить, что чашки не растягиваются, и если они не подходят, это сигнал к замене.

Когда косточки и чашечки вашего бюстгальтера могут стать причиной дискомфорта
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Еще одна причина для смены бюстгальтера — это когда косточки начинают оставлять следы на коже. Давление от каркаса может привести к истиранию ткани, что в свою очередь делает бюстгальтер менее комфортным и может повлиять на состояние кожи. Также стоит обратить внимание на крючки: если вы используете последние, это сигнал, что бюстгальтер уже изношен и пора его менять. Особенно это важно, если косточки начинают "выглядывать" через ткань — такой бра теряет форму и может нарушить кровоток. Вера Егорова советует менять бюстгальтер хотя бы пару раз в неделю, чтобы избежать этих проблем.

Уточнения

Бюстга́льтер (нем. Büstenhalter — «поддерживающий грудь»; также «лифчик») — предмет женского нижнего белья, который прикрывает, поддерживает и приподнимает женскую грудь. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Как заставить денежное дерево расти
Садоводство, цветоводство
Как заставить денежное дерево расти Аудио 
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Наука и техника
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых Аудио 
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Авто
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается Аудио 
Популярное
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет

Серия уникальных археологических находок в Гённерсдорфе, Германия, открывает новое представление о древних методах рыболовства.

Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Сводка с фронта: страшная цена Курской авантюры, Зеленский заявил, что прекращение огня — это не для него
Парафиновая свеча: маленькое, но мощное решение для автомобилистов
Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Самолёт Су-25СМ3. Современный штурмовик для сложных задач на спецоперации Дмитрий Плотников Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Уникальные клумбы своими руками: идеи для вдохновения
Как заставить денежное дерево расти
Как обгонять медленно едущие грузовики без риска для безопасности
Как обгонять медленно едущие грузовики без риска для безопасности
Последние материалы
Россия может ослабить запрет на экспорт бензина АИ-92
Как избежать неприятных последствий после контурной пластики
Где хранить удобрения: идеальные места для зимнего сохранения
В США рассказали о новой концепции применения самолёта-невидимки
В Туле гости фестиваля смогут попробовать свои силы в настольных и ролевых играх
Впечатляет до сих пор — брутальный грузовик из 90-х
Вспоминаем рецепт Оливье: как культовый салат занял почётное место на новогоднем столе
Семь признаков, по которым можно отличить качественный алкоголь от суррогата
Новый глава CERN хочет запустить новый ускоритель частиц за $17 млрд
Диеты могут привести к расстройству пищевого поведения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.