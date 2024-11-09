Кушанашвили в жутком виде рассказал, что ему предстоят 888 сеансов химиотерапии

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отар Кушанашвили не теряет боевого настроя, несмотря на тяжёлое лечение. Журналист не только рассказывает о своих больничных приключениях в шоу "Каково?!", но и делится личными переживаниями в блоге.

Фото: YouTube канал @Scartwo by Скриншот видео YouTube канала @Scartwo, PDM

В одном из видео Кушанашвили снял рубашку, показав шрам после операции и катетер в груди. Он рассказал о предстоящих сеансах химиотерапии и назвал себя "самым сильным старикашкой в мире".

"Приехали в госпиталь. 888 сеансов химиотерапии ещё предстоит. А вы думаете, легко — пробежался по этому пути, и всё? Нет! Теперь следующий вопрос у почтенной публики, которая помешана на мне. Чего ж ты такой бодрый, братец, чего ж такой радостный? Да я бы бил себя в грудь, если бы не эта установочка. С чего бы мне быть не бодрым и не радостным? С чего мне быть таким, каким вы видите 99 человек из 100?" — обратился к зрителям шоумен.

Многие обратили внимание на то, что Отар заметно похудел, но в то же время убедились, что он не теряет присутствия духа, по-прежнему энергичен и не лезет за словом в карман.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли — российский журналист и телеведущий.



