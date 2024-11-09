Александр Петров мог стать мэром Переславля-Залесского

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Александр Петров признался, что в юности мечтал стать мэром родного города — Переславля-Залесского. Будущий актёр даже хотел сбежать из дома, где ему становилось тесно.

Фото: YouTube канал The Blueprint by Скриншот видео YouTube канала The Blueprint, PDM

"У меня в юности была мечта стать мэром своего родного города, Переславля-Залесского. На меньшее я был не согласен. Но мне всегда хотелось вырваться. Я не понимал, в какую область, куда", — вспомнил Петров.

По словам Александра, когда он поступил в ГИТИС, Москва показалась ему огромной. На курсе молодой приезжий парень столкнулся с интригами и соперничеством, а он был "тепличным" мальчиком, привыкшим к заботе мамы, и страшно тосковал по привычному быту. Был даже момент, когда он чуть было не забрал документы, чтобы вернуться домой.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в — российский актёр театра и кино.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.