Александр Петров мог стать мэром Переславля-Залесского

Александр Петров признался, что в юности мечтал стать мэром родного города — Переславля-Залесского. Будущий актёр даже хотел сбежать из дома, где ему становилось тесно.
"У меня в юности была мечта стать мэром своего родного города, Переславля-Залесского. На меньшее я был не согласен. Но мне всегда хотелось вырваться. Я не понимал, в какую область, куда", — вспомнил Петров.
По словам Александра, когда он поступил в ГИТИС, Москва показалась ему огромной. На курсе молодой приезжий парень столкнулся с интригами и соперничеством, а он был "тепличным" мальчиком, привыкшим к заботе мамы, и страшно тосковал по привычному быту. Был даже момент, когда он чуть было не забрал документы, чтобы вернуться домой.
Алекса́ндр Андре́евич Петро́в — российский актёр театра и кино.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Серия уникальных археологических находок в Гённерсдорфе, Германия, открывает новое представление о древних методах рыболовства.