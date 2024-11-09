В России создали безопасные флуоресцентные частицы для медицины

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые из ИТМО, Академического университета имени Ж. И. Алферова и Института аналитического приборостроения РАН представили новый способ получения люминесцентных частиц, который обещает значительно расширить возможности в биомедицине.

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Новая методика позволяет создавать флуоресцентные частицы на основе серы, серебра и индия, стойкие к лазерному излучению и обладающие низкой токсичностью для живых организмов. Это открытие особенно важно для медицины: такие частицы помогут точнее выявлять опухоли и целенаправленно доставлять лекарства в нужные участки организма, сообщает argumenti.ru.

Особенностью технологии является применение квантовых точек, мельчайших кристаллов, способных многократно возбуждать электроны, что позволяет получить интенсивное свечение. Ученые разработали систему микроскопических каналов, которая управляет потоками жидкостей и оптимизирует процесс производства частиц.

Исследователи также продолжают тестирование для подтверждения низкой токсичности частиц.

Уточнения

Медици́на (от лат. medicīna, от словосочетания ars medicina — «лечебное искусство, искусство исцеления», и имеет тот же корень, что и глагол medicus, mеdеоr — «лечу, пользую, исцеляю») — система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение болезней человека и животных (ветеринарная медицина), а также облегчения страданий от физических и психических недугов.



В физических науках частица (или корпускула в старых текстах) представляет собой небольшой локализованный объект, которому можно приписать несколько физических или химических свойств, таких как объём, плотность или масса.

