Кочующая столица мира глазами туристов, побывавших в Монголии

По мере роста Улан-Батора многие жители сохранили мобильную форму жилья, ставшую неотъемлемой частью городского пейзажа, сообщает Reuters.
На самом крупном столичном рынке на продажу выставлены отдельные элементы, из которых собирается гэр (так монголы называют юрту): круглые деревянные купола, образующие потолок, опоры, из которых состоят стены, а также войлок и белые тканевые покрытия для утепления и гидроизоляции. Юрты легко разбирать, упаковывать и собирать — 90 минут для этого достаточно.
Окраины Улан-Батора, "кочующей" столицы, "застроены" юртами, а центральная часть — многоквартирными домами, построенными еще в эпоху сотрудничества с Советским Союзом.
Сегодня пользуется популярностью среди туристов проживание в юртах. Предлагаются программы, где гостям показывают, как собирается юрта, рассказывается об особенностях жизни в них.
Из-за отсутствия центрального отопления в юртах жители сжигают уголь, либо пользуются электрическими обогревателями. От уличных туалетов также еще никто не отказался. По словам путешествующих, гэры создают серьезные проблемы городским службам.
Монго́лия — государство в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге.
Ю́рта (также устар. «кибитка») — переносное каркасное жилище с войлочным покрытием у тюркских и монгольских кочевников.
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