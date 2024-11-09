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Кочующая столица мира глазами туристов, побывавших в Монголии

1:19
Туризм

По мере роста Улан-Батора многие жители сохранили мобильную форму жилья, ставшую неотъемлемой частью городского пейзажа, сообщает Reuters.

Кочующая столица мира глазами туристов, побывавших в Монголии
Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Konsek, CC BY-SA 4.0

На самом крупном столичном рынке на продажу выставлены отдельные элементы, из которых собирается гэр (так монголы называют юрту): круглые деревянные купола, образующие потолок, опоры, из которых состоят стены, а также войлок и белые тканевые покрытия для утепления и гидроизоляции. Юрты легко разбирать, упаковывать и собирать — 90 минут для этого достаточно.

Окраины Улан-Батора, "кочующей" столицы, "застроены" юртами, а центральная часть — многоквартирными домами, построенными еще в эпоху сотрудничества с Советским Союзом. 

Сегодня пользуется популярностью среди туристов проживание в юртах. Предлагаются программы, где гостям показывают, как собирается юрта, рассказывается об особенностях жизни в них. 

Из-за отсутствия центрального отопления в юртах жители сжигают уголь, либо пользуются электрическими обогревателями. От уличных туалетов также еще никто не отказался. По словам путешествующих, гэры создают серьезные проблемы городским службам.

Уточнения

Монго́лия — государство в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге.

Ю́рта (также устар. «кибитка») — переносное каркасное жилище с войлочным покрытием у тюркских и монгольских кочевников.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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