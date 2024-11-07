Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых

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Это удивительное открытие было сделано в 2022 году, но его исследование продолжается. Во время экспедиции к глубоководному хребту к северу от Гавайских островов океанологи обнаружили древнее высохшее дно озера, участок которого напоминал дорогу из желтого кирпича. Исследование проходило при поддержке судна "Наутилус", изучавшего хребет Лилиуокалани в пределах национального морского памятника Папаханаумокуакеа (PMNM).

Фото: unsplash.com by Tim Marshall, PDM

PMNM — одна из крупнейших охраняемых морских территорий мира, площадь которой превышает совокупную площадь всех национальных парков США. На данный момент исследовано лишь около 3 процентов его дна. Исследования продолжают океанологи из Ocean Exploration Trust, несмотря на сложные условия, ведь некоторые участки находятся на глубине более 3 тысяч метров.

Интересно, что видеоматериалы работы океанологов доступны для всех желающих. Один из самых захватывающих моментов, когда глубоководный аппарат запечатлел "дорогу из желтого кирпича", названную "дорогой в страну Оз", вызвал бурные обсуждения. Некоторые даже предположили, что это может быть путь в мифическую Атлантиду.

"Дорога" находится примерно на километровой глубине под океаном, на вершине подводной горы Нутка. Океанологов поразило состояние пород: они выглядят как будто сухими, словно "запекшаяся корка", которую можно легко отковырнуть.

На одном участке порода растрескалась причудливым узором, напоминающим кирпичи. По мнению специалистов, 90-градусные трещины возникли из-за циклов нагрева и охлаждения при вулканических извержениях.

Уточнения

Атланти́да (др.-греч. Ἀτλαντὶς, лат. Atlantis) — мифический остров, известный по описаниям в диалогах Платона «Тимей» и «Критий» (со ссылкой на Солона).

