Как правильно погрузить черепаху в зимнюю спячку

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Спячка черепах, или гибернация, длится с декабря по февраль, но подготовка к ней начинается ещё в ноябре. В этот период необходимо постепенно понижать температуру окружающей среды до +5 °C.

Фото: Openverse by bamyers4az, CC BY 2.0

Продолжительность спячки зависит от размера животного: мелкие черепашки спят от двух до двух с половиной месяцев, а крупные — от трёх с половиной до четырёх месяцев.

За восемь дней до зимовки их перестают кормить и трижды купают в тёплой воде для очищения кишечника. Последнее купание рекомендуется проводить не позже чем за сутки до погружения в спячку. Укладывать черепах следует на субстрат из сфагнума и листвы, избегая торфа или мелкой пыли.

При повышении температуры до +10 °C вес черепахи может значительно снизиться, что может быть опасно. В норме вес во время спячки должен уменьшиться не более чем на 8-10%. Рекомендуется взвешивать черепах каждые четыре недели.

Выводить черепах из спячки необходимо постепенно, повышая температуру до +15 °C и выше. После пробуждения следует искупать животное в тёплой воде (но не сразу) в течение 10-15 минут и три дня не кормить.

Уточнения

Спя́чка (зимняя — гибернация, летняя — эстивация) — период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи, когда невозможно сохранять активность и высокий уровень метаболизма.

