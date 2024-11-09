В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

В Нижегородской области были обнаружены озера, которые образовались буквально за одну ночь, рассказал преподаватель естественно-географического факультета Мининского университета Андрей Асташин.

Фото: newsnn.ru by Пресс-служба НГПУ им. Козьмы Минина, PDM

Он пояснил, что в нормальных условиях на формирование крупных озер уходят тысячи лет, однако в этом регионе можно найти водоемы, которые появились почти мгновенно. Подобное явление связано с карстовыми провалами, возникающими в местах, где подземные пустоты образуются из-за растворения горных пород.

Примером такого озера служит водоем в деревне Белозерье, возникший после карстового провала в 2012 году. Вскоре после образования воронки, ее дно заполнилось водой, и сейчас на этом месте находится озеро глубиной более шести метров. Рядом с Белозерьем ученые насчитали около 20 подобных озер, также появившихся в результате движения почвы, сообщает newsnn.ru.

Кроме того, Асташин рассказал о влиянии бобров, активно строящих плотины на малых реках. Эти плотины порой возводятся всего за одну ночь, образуя небольшие водоемы, что также было зафиксировано в Нижегородской области.

Уточнения

Нижегоро́дская о́бласть (до 22 октября 1990 года — Го́рьковская область) — субъект Российской Федерации в центре европейской части России.



О́зеро — компонент гидросферы, представляющий собой естественно возникший водоём, заполненный в пределах озёрной чаши (озёрного ложа) водой и не имеющий непосредственного соединения с морем (океаном).

