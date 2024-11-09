Зачем нужно кинезиотейпирование и как его применять

Врач-хирург сети ОРТЕКА Алексей Безрукавый рассказал о набирающем популярности кинезиотейпировании.
По словам специалиста, кинезиотейпы изготавливают из полимерной резинки, которая обёрнута в хлопковые волокна. Она способна растягиваться до 140% от своей изначальной длины.
"Кинезиотейпинг — один из методов лечения, который физиотерапевт может использовать для возвращения пациента к нормальному уровню подвижности. Метод заключается в размещении полосок кинезиотейпа на пораженных частях тела в определённых направлениях для выполнения разных функций. Речь идёт, например, об уменьшении отёчности и боли в сочетании с мануальной терапией, о поддержке слабых зон мышц и суставов, о переобучении мышц с нарушенной функцией и о предотвращении чрезмерного растяжения/сокращения травмированных мышц/суставов", — рассказал он.
Необходимо помнить, что для каждой зоны на теле разработан уникальный шаблон кинезиотейпирования, который необходимо обязательно соблюдать и лучше под наблюдением специалиста. Ведь неправильное наложение тейпов может привести к появлению синяков, покраснений и даже аллергических реакций, передают "Вести Подмосковья".
Кинезиотейпирование иногда кинезиологическое тейпирование и кинезиотейпинг (от лат. kinesio — движение и англ. tape — лента) — метод альтернативной медицины, наложение на кожу эластичных цветных лент или обматывание ими.
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