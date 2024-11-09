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Зачем нужно кинезиотейпирование и как его применять

1:21
Здоровье

Врач-хирург сети ОРТЕКА Алексей Безрукавый рассказал о набирающем популярности кинезиотейпировании.

Зачем нужно кинезиотейпирование и как его применять
Фото: scientificanimations.com is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам специалиста, кинезиотейпы изготавливают из полимерной резинки, которая обёрнута в хлопковые волокна. Она способна растягиваться до 140% от своей изначальной длины.

"Кинезиотейпинг — один из методов лечения, который физиотерапевт может использовать для возвращения пациента к нормальному уровню подвижности. Метод заключается в размещении полосок кинезиотейпа на пораженных частях тела в определённых направлениях для выполнения разных функций. Речь идёт, например, об уменьшении отёчности и боли в сочетании с мануальной терапией, о поддержке слабых зон мышц и суставов, о переобучении мышц с нарушенной функцией и о предотвращении чрезмерного растяжения/сокращения травмированных мышц/суставов", — рассказал он.

Необходимо помнить, что для каждой зоны на теле разработан уникальный шаблон кинезиотейпирования, который необходимо обязательно соблюдать и лучше под наблюдением специалиста. Ведь неправильное наложение тейпов может привести к появлению синяков, покраснений и даже аллергических реакций, передают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Кинезиотейпирование иногда кинезиологическое тейпирование и кинезиотейпинг (от лат. kinesio — движение и англ. tape — лента) — метод альтернативной медицины, наложение на кожу эластичных цветных лент или обматывание ими.

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα «рана») — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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