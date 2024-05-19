В России создано инновационное дорожное покрытие

Отечественные специалисты отчитались о создании передового дорожного покрытия

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Разработчики из "Центра стратегической поддержки отечественных технологий" разработали и успешно завершили все необходимые испытания нового дорожного покрытия под названием "Мостовая 2.0", которое является самоочищающимся и обладает рядом других значимых характеристик.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По словам руководителя данного проекта Павла Шаповалова, проверка передового покрытия, не уступающего асфальту в терминах комфорта для транспорта, проводилась на обширной территории, где "Мостовая 2.0" протестировали в течение двух лет без признаков изменений.

Соответствующее покрытие характеризуется повышенной эффективностью, быстротой установки, простотой монтажа и будущего технического обслуживания; для него не требуется применение битума и его не требуется нагревать заранее. На "Мостовой 2.0" появляются ни ямы, ни трещины, а само покрытие всегда остается сухим и в чистом состоянии.

Особенностью данной технологии является возможность создавать разнообразные пористые, а также влагоустойчивые и непроницаемые изделия. Ожидается, что проект вызовет серьезный интерес со стороны стран Ближнего Востока, Азии и Африки.