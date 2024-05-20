Политолог Ионов: Нетаньяху объявлен в розыск МУС за операцию в Рафахе

1:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Участник Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов в беседе с NewsInfo.ru сообщает мнение, что причиной объявления Международным уголовным судом (МУС) в розыск премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта могла стать операция ЦАХАЛ в Рафахе.

Фото: flickr.com by U.S. Embassy Tel Aviv is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам Александра Ионова, против операции выступили как американские, так и европейские союзники Израиля, поскольку сегодня мировое сообщество осуждает неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре.

"И, соответственно, израильское командование, как это обычно бывает, приняло для себя выгодное для себя политическое и военное решение, поэтому началась данная операция, которая в классификации сопутствующих потерь привела к достаточно большим жертвам и в целом к гуманитарной катастрофе", — рассказал член СПЧ.

Он отметил, что в районах, в том числе на границе с Египтом, где контроль осуществляет Армия обороны Израиля, по-прежнему сохраняется сложная гуманитарная ситуация.

"Действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе, и, безусловно, все должны на это реагировать", — отметил собеседник NewsInfo.Ru.

Ранее стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест и руководства Израиля, и руководства ХАМАС. Однако всерьёз решения МУС давно уже не воспринимаются, его легитимность не признаётся крупнейшими мировыми игроками, в том числе США и Россией.