"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой

Шаляпин согласился провести ночь с Пугачёвой

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин выразил желание провести ночь с артисткой Аллой Пугачёвой, подчеркнув, что предпочел бы её, а не Ирину Аллегрову.

Фото: t.me/aChaliapin by Прохор Шаляпин

Журналистка Алёна Жигалова в своем шоу "Алёна, блин! Посидим" предложила Прохору выбрать, с кем бы он согласился разделить постель.

Несмотря на свои неоднократные критические высказывания в адрес Аллы Борисовны, Шаляпин остановил свой выбор именно на ней.

Он объяснил, что ему было бы интересно провести время наедине с Примадонной, тогда как Аллегрова в этом плане его не привлекает.

Прохор добавил, что поступки Пугачевой не имеют значения для его желания.

"Да, она повела себя не очень корректно, но извините, столько лет хвалить человека, который из крестьян… Она крестьянка обычная по мышлению", — отметил он.