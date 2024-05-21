Ароматный и нежный крем-суп из сельдерея с картофелем и соусом "Бешамель": простой рецепт
Как приготовить крем-суп из сельдерея
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Крем-суп из сельдерея — очень вкусное блюдо. Его можно приготовить всего из нескольких ингредиентов, таких как сельдерей и картофель.
Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 6 чашек овощного бульона
- 1 чашка картофеля
- 1 чашка соуса "Бешамель"
- 2 столовые ложки петрушки
- Чёрный перец по желанию
- 1 чашка сельдерея
- 1 чашка лука
- 2 столовые ложки сливочного масла
- Соль по необходимости
Приготовление
- Поставьте кастрюлю на средний огонь, обжарьте на сливочном масле нарезанный картофель, лук вместе с мелко нарезанным сельдереем.
- Вылейте овощной бульон в кастрюлю и продолжайте помешивать суп, дайте закипеть.
- Затем влейте соус "Бешамель" вместе с солью, перцем и петрушкой. Варите. Взбейте суп в блендере.
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