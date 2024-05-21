Ароматный и нежный крем-суп из сельдерея с картофелем и соусом "Бешамель": простой рецепт

Как приготовить крем-суп из сельдерея

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Крем-суп из сельдерея — очень вкусное блюдо. Его можно приготовить всего из нескольких ингредиентов, таких как сельдерей и картофель.

Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

6 чашек овощного бульона

1 чашка картофеля

1 чашка соуса "Бешамель"

2 столовые ложки петрушки

Чёрный перец по желанию

1 чашка сельдерея

1 чашка лука

2 столовые ложки сливочного масла

Соль по необходимости

Приготовление

Поставьте кастрюлю на средний огонь, обжарьте на сливочном масле нарезанный картофель, лук вместе с мелко нарезанным сельдереем. Вылейте овощной бульон в кастрюлю и продолжайте помешивать суп, дайте закипеть. Затем влейте соус "Бешамель" вместе с солью, перцем и петрушкой. Варите. Взбейте суп в блендере.