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Ароматный и нежный крем-суп из сельдерея с картофелем и соусом "Бешамель": простой рецепт

Как приготовить крем-суп из сельдерея

0:52
Еда

Крем-суп из сельдерея — очень вкусное блюдо. Его можно приготовить всего из нескольких ингредиентов, таких как сельдерей и картофель.

Как приготовить крем-суп из сельдерея
Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 6 чашек овощного бульона
  • 1 чашка картофеля
  • 1 чашка соуса "Бешамель"
  • 2 столовые ложки петрушки
  • Чёрный перец по желанию
  • 1 чашка сельдерея
  • 1 чашка лука
  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • Соль по необходимости

Приготовление

  1. Поставьте кастрюлю на средний огонь, обжарьте на сливочном масле нарезанный картофель, лук вместе с мелко нарезанным сельдереем.
  2. Вылейте овощной бульон в кастрюлю и продолжайте помешивать суп, дайте закипеть.
  3. Затем влейте соус "Бешамель" вместе с солью, перцем и петрушкой. Варите. Взбейте суп в блендере.
Крем-суп из корня сельдерея
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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