Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство

5:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Крапива — вероятно, первое растение, с которым мы встречаемся с первых лет нашей жизни. Не обязательно в деревне или на даче, есть она и в городах. Но чаще всего на своем участке мы уничтожаем её вместе с сорняками.

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К тому же она жжётся. Есть хорошо позабытое русское слово "стрекается". Понятно, что на фоне засилья иноязычных слов в русском языке мы позабыли нашу настоящую русскую речь. А это значит — жжётся, колется.

Моя бабушка нередко крапивой мыла стеклянные банки. Да, стрекалась. Руки красные, зато это, как она говорила, полезно. Даже щи из неё варили. Вкусно. Да и в целом крапива в русской тысячелетней истории нередко выручала нас в трудную годину.

Сорняк, который и лечит, и кормит

О крапиве хорошо знали наши предки, сегодня её перенесли в разряд сорняков. А зря. Обыкновенная жгучая многолетняя крапива является очень ценной зеленью. Конечно, как и любая зелень, наиболее она полезна и вкусна молодой порослью. Из неё делают салаты и зелёные щи. Просто капусту заменяют крапивой. Рецептов здесь много.

До революции в царской России, чтобы иметь свежую крапиву зимой, в некоторых губерниях глубокой осенью, перед заморозками, из-под крапивы снимали тонкие пласты земли. Как дерн. И хранили их в сарае. Там присутствовали семена крапивы. Зимою же, по мере надобности, эти пласты приносили на кухню, и, дав им оттаять, поливали их водой. Вскоре появлялись молодые ростки. Их срезали и отправляли в щи. Или в салат.

У многих скандинавов и других северных народов, как, например, в своё время на русской Украине, зелёные щи всегда считались лучшим средством при лечения малокровия. Для читателей, которые родились уже в новое время, когда русское выражение "без сознания" заменили "комой", а "малокровие" — анемией, напомню — это если в вашей крови мало гемоглобина. А попросту говоря, вы слабеете. Такие больные зимой пили отвар из сушёной крапивы, которую заготовляли ещё с лета.

Также давно известно, что крапиву относят к кровоостанавливающим и заживляющим средствам. Как, впрочем, и подорожник, который мы нещадно топчем на тропинках. Кстати, наши бабушки мыли голову крапивой, чтобы волосы были гуще. Даже сегодня есть люди, которые не надеются на новомодные шампуни, откровенно рассказывают, что майская крапива идет на суп, "витамин после зимы — самое то!" А позже крапивку можно заварить в баньке и отваром прополоскать волосы — блеск и рост обеспечен. Но, конечно, все это требует времени и нашего внимания. Зато с огорода.

И витамины, и одежда, и лекарство

Многие сегодня вновь открывают давно известные с незапамятных времен полезные свойства крапивки. Кто-то сообщал, что у мужа обнаружили сахарный диабет. Медицина не всегда помогает, особенно сейчас, когда все лекарства, хоть и легализованы, но никому не известны. Вот мы и стараемся использовать наравне с лекарствами и народные средства, которые помогают снизить тот же сахар в крови.

Крапива и здесь впереди планеты всей. Надо её добавлять в свежую зелень в мае, в июне в салаты и супы. Некоторые её сушат и далее измельчают. Хорошая добавка в сборы для выведения желчи, остановки кровопотери, укрепления иммунитета и улучшения крови. Есть более трудоемкая работа. Отжимать из крапивы сок. Но это того стоит. Три раза в день по чайной ложке.

И ещё. Сегодня, когда в постсоветской России корова на лугу вызывает у всех удивление — а что это, верблюд или лось, в прежней России корова была в каждом деревенском хозяйстве. Хозяйки давно отмечали, что коровки с удовольствием кушают крапивку, от чего только увеличиваются надои молока. Крапива, мелко нарубленная и смешанная с мукой, шла в корм как лошадям, так и свиньям. Витамины, однако.

В своё время крапива получила известность и в промышленном производстве. Из крапивы готовилось прочное лубочное волокно, не хуже льна или пеньки. Из того же волокна выделывали тонкую пряжу. Но из-за того, что крапиву не высаживали массово, и росла она чаще всего диким способом, это производство было не из дешёвых.

Кстати, увы, не у нас, а в Европе крапива прекрасно идет на продажу в виде ткани. Из неё извлекают волокнистую часть, прядут нити, а из них потом — ткань. Из этой ткани делают рубашки и прочую экологически чистую одежду.

В Европе есть несколько небольших предприятий, которые её выпускают, но спрос они до сих пор не могут удовлетворить. Может быть, нам прислушаться к этим словам? Если уж угробили свой автопром, завалим всех русской крапивой…