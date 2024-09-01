Такси по цене золота: в каких городах мира за один километр придётся заплатить 400 рублей и больше?

Названы города мира с наиболее высокими и низкими тарифами на такси

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аналитический сервис Numbeo провёл исследование стоимости такси в 181 городе мира, составив обзор цен на проезд.

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova, PDM

Лидером среди самых дорогих такси стал Цюрих (Швейцария), где один километр пути обойдётся пассажирам в 4,48 доллара, что по текущему курсу составляет около 409 рублей. Таким образом, 15-километровая поездка в этом городе будет стоить почти 67 долларов, что превышает 6000 рублей. В первую пятёрку также вошли Женева (Швейцария), Сидней (Австралия), Тирана (Албания) и Эль-Кувейт (Кувейт).

На противоположном конце рейтинга находится индийский город Сурат, где один километр стоит всего 0,18 долларов, что эквивалентно примерно 17 рублям. Следовательно, поездка длиной 15 километров будет стоить всего 2,7 доллара (около 250 рублей).

Интересно отметить, что стоимость такси в Минске, Ереване, Астане, Ташкенте и Бишкеке оказалась ниже, чем в Москве, которая заняла 141-е место в рейтинге. В российской столице проезд одного километра оценивается в 0,44 доллара (чуть более 40 рублей), и 15-километровая поездка обойдётся в 6,6 доллара, что составляет примерно 601 рубль.

Примечательно, что в рейтинг вошли ещё два российских города. Санкт-Петербург занял 135-е место, обойдя Москву по стоимости такси, а Новосибирск оказался на 180-м месте, что делает его одним из самых дешёвых городов мира для поездок такси по данным Numbeo.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

