Советы по декорированию ключевых зон квартиры: как украсить прихожую, подоконник и ванную

Зоны, которые нельзя оставлять без декора: советы для создания домашнего уюта

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Квартира без декора нередко выглядит гораздо менее привлекательной и уютной, чем хотелось бы её владельцам. Даже небольшие и недорогие элементы украшения способны придать интерьеру индивидуальность и создать более приятную атмосферу. Часто внимание сосредотачивается на декорировании гостиной, в то время как другие важные зоны квартиры остаются без должного внимания.

Фото: Freepik by pvproductions, PDM

Какие же места в квартире стоит декорировать в первую очередь?

Прихожая

Это первое, что видит человек, входя в квартиру, и впечатление от этой зоны формирует общее восприятие всего жилища. Часто владельцы делают акцент на чистоте и минимализме, однако добавить пару интересных украшений будет совсем не лишним.

Подоконник

Это место, которое часто остается незадействованным, что делает интерьер слишком простым. Подоконник можно использовать для размещения ваз, комнатных растений, книг или сувениров, что значительно оживит пространство.

Ванная

Даже небольшая ванная комната может стать уютнее, если добавить немного декора. Например, плиточная композиция не займёт много места, но придаст уникальности. В более просторных ванных можно разместить свечи или даже растения, что добавит уюта и тепла.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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