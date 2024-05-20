Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных

Домашние кошки и собаки часто выпрашивают еду у хозяев, игнорируя свою собственную. Некоторые люди, не осознавая возможных последствий, без раздумий делятся с питомцами сладостями, что может нанести им вред.
Нередко у домашних животных развивается пищевая гиперчувствительность — реакция иммунной системы на определенные виды белков, углеводов или другие компоненты. К наиболее распространенным аллергенам относятся говядина, курятина, молочные продукты, пшеничный глютен, морепродукты, яйца, ячмень, рис, кукуруза, манка, бобовые, выпечка, сладости и мед.
Признаки аллергии включают покраснение кожи и зуд, выпадение шерсти, сухость и шероховатость кожи. От шерсти, лап и ушей может исходить неприятный запах, животные часто чешутся и вылизывают определенные участки тела. Подмышки и грудная клетка могут быть влажными. Питомцы могут чихать, у них текут слезы, появляется отек морды, ушей и глаз, изменяется аппетит, а также может возникнуть диарея и рвота.
Если вы заметили у своего питомца такие симптомы, необходимо немедленно обратиться в ветеринарную клинику. Во избежание подобных проблем, не давайте животным продукты, которые могут вызвать аллергическую реакцию.
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