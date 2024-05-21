Идея перевода аллергиков на удалённую работу получила поддержку медиков

Терапевт Лапа: одобрила идею о переводе на удалёнку аллергиков в период цветения

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению терапевта Людмилы Лапы, страдающим поллинозом следует избегать прогулок на улице во время цветения, и поэтому предложение перейти на удалённую работу для этой категории людей может быть эффективным шагом. Таким образом она дала комментарии на внесение в Государственную Думу законопроекта о предоставлении аллергикам права на удалённую работу.

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"Если руководитель разрешает [работать удалённо из-за аллергии] и есть такая возможность, то хорошо. Но сейчас огромное количество хороших препаратов, которые купируют поллиноз практически за два дня. Я всегда говорю: "Найдите своего врача", — уточнила Людмила Лапа, чьи слова приводит RT.

В связи с этим Лапа подчеркнула, что пребывание дома не должно являться панацеей от аллергии, и рекомендовала внести изменения в образ жизни, включая аспекты питания. В этом с ней согласился иммунолог Владислав Жемчугов. По его утверждению, аллергикам важно заниматься укреплением иммунитета и проходить лечение, а не просто сидеть взаперти дома.