Заправляете бак до краев?: узнайте, почему это может навредить вашему авто

Все водители заправляются на АЗС, за исключением владельцев электромобилей.
Поэтому важно понимать, стоит ли наполнять бак до самого верха.
Конечно, это может сэкономить время и поездки на заправку, просто залив топливо до максимальной отметки.
Однако в бензобаках есть специальная вентиляционная система, которая не будет работать должным образом, если бак заполнен полностью.
В баке находятся два клапана: один предотвращает вытекание топлива при опрокидывании автомобиля, а второй обеспечивает подачу воздуха, чтобы избежать пониженного давления внутри.
Полное заполнение бака нарушает вентиляцию, что может привести к утечке топлива через дренаж.
Также не стоит заправлять бак до краев в жару, так как топливо расширяется при нагревании, что также может вызвать утечку.
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