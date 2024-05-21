Эти места можно трогать только после свадьбы: где нельзя гладить собаку

Кинологи назвали места, где нельзя гладить собаку

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Тактильный контакт с хозяином имеет большое значение для собаки, однако важно правильно выбирать места для поглаживания.

Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Рассмотрим, прикосновения к каким зонам могут быть неприятны для собак.

Ошибки при поглаживании собак Одной из частых ошибок является поглаживание собаки по голове. В этой области много нервных окончаний, что может причинять дискомфорт.

Допустимо легкое поглаживание за ушами и по шее. Избегайте касания подбородка, так как там расположены вибриссы.

На спине собаки нежелательно трогать холку и крестец, лучше поглаживать по бокам.

Живот собаки — самая чувствительная область, и они разрешают его трогать только хозяевам. Можно гладить только верхнюю часть живота.

Лапы и хвост собаки лучше вообще не трогать.