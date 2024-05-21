Эти места можно трогать только после свадьбы: где нельзя гладить собаку

Тактильный контакт с хозяином имеет большое значение для собаки, однако важно правильно выбирать места для поглаживания.
Рассмотрим, прикосновения к каким зонам могут быть неприятны для собак.
Ошибки при поглаживании собак Одной из частых ошибок является поглаживание собаки по голове. В этой области много нервных окончаний, что может причинять дискомфорт.
Допустимо легкое поглаживание за ушами и по шее. Избегайте касания подбородка, так как там расположены вибриссы.
На спине собаки нежелательно трогать холку и крестец, лучше поглаживать по бокам.
Живот собаки — самая чувствительная область, и они разрешают его трогать только хозяевам. Можно гладить только верхнюю часть живота.
Лапы и хвост собаки лучше вообще не трогать.
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