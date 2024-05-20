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Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?

Главное, не допустить лук расти в высоту

2:05
Садоводство » Советы

Главная причина для получения вкусных и качественных луковиц - правильно ухаживать за растением и предпринять определённые меры, чтобы он не пошёл в стрелки.

Главное, не допустить лук расти в высоту
Фото: creativecommons.org by McKay Savage is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Лук предпочитает солнечные участки с хорошо дренированной почвой. Также важно учитывать предшествующие культуры на грядке, так как лук не рекомендуется выращивать после чеснока, а также растений семейства капустных.

Для того, чтобы лук не пошёл в стрелки, необходимо обеспечить ему достаточное количество влаги. Особенно это важно в период формирования луковиц. При недостатке влаги растение начинает стремительно расти в высоту, образуя стрелки, вместо того, чтобы формировать крупные луковицы. Поэтому регулярный полив является неотъемлемой частью ухода за луком.

Также важно следить за состоянием почвы. Лук не любит кислую почву, поэтому перед посадкой рекомендуется подкислить ее известью или золой. Также полезно добавить в почву компост или перегноя, чтобы обеспечить растению необходимые питательные вещества.

Одним из важных моментов в выращивании лука является правильная посадка. Расстояние между растениями должно быть не менее 10 см, а между рядами - 20-25 см. Глубина посадки зависит от сорта лука и может варьироваться от 3 до 10 см. При посадке необходимо оставить верхушку луковицы над поверхностью почвы.

Для того, чтобы лук не пошёл в стрелки, необходимо также провести своевременную обрезку. Когда растение достигает высоты 15-20 см, необходимо удалить верхушку, чтобы стимулировать рост боковых луковиц. Также рекомендуется удалить цветоносы, если они появились.

Важным моментом в уходе за луком является борьба с сорняками. Они не только конкурируют с растением за питательные вещества, но и могут стать причиной появления стрелок.

Только качественная репка без стрелок. Простой способ
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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