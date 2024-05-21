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Имя Криштиану Роналду значится в заявке сборной Португалии на Евро-2024

В заявке сборной Португалии на Евро-2024 оказался Роналду

1:13
Спорт

Национальная команда Португалии недавно анонсировала свой состав на предстоящий Чемпионат Европы 2024 года. Одним из самых громких и известных имен в составе является легендарный португальский футболист Криштиану Роналду. Несмотря на свои 39 лет, он продолжает активную игровую карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, выступая за клуб "Аль-Наср".

В заявке сборной Португалии на Евро-2024 оказался Роналду
Фото: flickr.com by Oleg Dubyna is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир будет состоять из группового этапа, где команды будут бороться за первые и вторые места, а также за четыре лучших третьих места, чтобы выйти в 1/8 финала. Затем плей-офф будет проходить по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.

Венгрия стала первой европейской сборной, объявившей свой состав на чемпионат. Однако пока еще нет официальной информации о составе Португалии на турнир. Болельщики ожидают с нетерпением узнать, кто из игроков будет включен в команду и возглавит их стремление к успеху на континентальном первенстве.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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