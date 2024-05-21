Плоды хранятся до марта: этот сорт яблок отличается зимостойкостью — высокие скороплодность и урожайность

Сорт яблок "Орлик" порадует высоким урожаем

0:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

"Орлик" — сорт яблок зимне-осеннего срока потребления. Зимостойкость средняя, скороплодность и урожайность — высокие. Плоды весят 100-120 г, имеют округлую и слегка коническую форму. Кожица средней плотности, маслянистая, с лёгким восковым налётом.

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Основная окраска светло-желтая, покрывная — интенсивно-красная. Мякоть кремово-белая, мелкозернистая, сочная, с сильным ароматом. Вкус кисло-сладкий, очень хороший. Плоды хранятся до марта.