Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Netflix вышел британский сериал "Оленёнок" о сталкерше, преследующей бармена
Солёная рыба запрещается при заболеваниях почек и печени
Упражнения, которые помогут от отеков во время перелета на самоелет
Филипп Киркоров раскрыл свою роль в карьере Владимира Зеленского на российском ТВ
3 бюджетных способы обновить интерьер в кухне
На рост растений значительно влияет зола
Шаурма с курицей и картошкой: полноценный обед или ужин в лаваше
В Турции заявили, что сделки с Россией помогли избежать энергетического кризиса
Будущее страхования: 5 услуг, на которые стоит обратить внимание
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон

Лайфхаки для педикюра, которые приходятся кстати, когда нет желания идти в салон

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Летом наши ноги становятся центром внимания, и нет смысла скрывать их, особенно когда температура за окном поднимается выше +30°C. Важно позаботиться о них, включая эпиляцию, загар и, конечно, педикюр. Сегодня мы поделимся неожиданными лайфхаками для тех, кто предпочитает ухаживать за стопами дома.

Лайфхаки для педикюра, которые приходятся кстати, когда нет желания идти в салон
Фото: openverse.org by Consumerist Dot Com is licensed under CC BY 2.0.

Начните с гладких пяток — это основа всего. Погружение ног в теплую ванночку с добавлением эфирных масел лаванды или мяты поможет размягчить кожу. Затем наложите кашицу из лимона или другого фрукта с фруктовыми кислотами, замотайте пленкой и оставьте на несколько часов. После этого удалите омягченную кожу пемзой или люфой и нанесите питательный крем, чтобы ваши стопы стали нежными и гладкими.

Для ухода за кутикулой используйте баф с шершавой поверхностью для полировки. Затем увлажните кожу маслом и нанесите крем. Помните, что наносить масло и крем перед нанесением лака не рекомендуется, так как это может привести к отслоению лака.

Если вам лень перекрашивать ногти полностью, вы можете просто удалить верхний слой топа, отполировать поверхность и накрасить их тем же цветом гель-лака. Однако помните, что в следующий раз покрытие нужно будет удалить полностью, чтобы предотвратить повреждение ногтей.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов

В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.

Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Последние материалы
Австралийские учёные назвали продукты, насыщающие организм лучше других
Два правила, чтобы убрать жир на бедрах
Илон Маск внезапно посетил Китай для обсуждения запуска программы полного автопилота
В Дагестане инвесторы вложат более 1 млрд рублей в строительство отелей
Эксперты выделили самые чистоплотные породы собак
Аграрии сталкиваются с низкими выплатами по страховке
Science: обнаружена опасность "шумового загрязнения" для животных
Шеф-повар Астафьев рассказал о лучшем маринаде для мяса с секретом
Дизайнер рассказал, как подготовиться к ремонту
Три признака, указывающие на то, что пришло время сменить специалиста по ногтям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников