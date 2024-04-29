Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон

Лайфхаки для педикюра, которые приходятся кстати, когда нет желания идти в салон

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом наши ноги становятся центром внимания, и нет смысла скрывать их, особенно когда температура за окном поднимается выше +30°C. Важно позаботиться о них, включая эпиляцию, загар и, конечно, педикюр. Сегодня мы поделимся неожиданными лайфхаками для тех, кто предпочитает ухаживать за стопами дома.

Фото: openverse.org by Consumerist Dot Com is licensed under CC BY 2.0.

Начните с гладких пяток — это основа всего. Погружение ног в теплую ванночку с добавлением эфирных масел лаванды или мяты поможет размягчить кожу. Затем наложите кашицу из лимона или другого фрукта с фруктовыми кислотами, замотайте пленкой и оставьте на несколько часов. После этого удалите омягченную кожу пемзой или люфой и нанесите питательный крем, чтобы ваши стопы стали нежными и гладкими.

Для ухода за кутикулой используйте баф с шершавой поверхностью для полировки. Затем увлажните кожу маслом и нанесите крем. Помните, что наносить масло и крем перед нанесением лака не рекомендуется, так как это может привести к отслоению лака.

Если вам лень перекрашивать ногти полностью, вы можете просто удалить верхний слой топа, отполировать поверхность и накрасить их тем же цветом гель-лака. Однако помните, что в следующий раз покрытие нужно будет удалить полностью, чтобы предотвратить повреждение ногтей.



