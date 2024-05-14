В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС

В Германии сообщили, что Россия ответственна за рост поставок газа в Евросоюз

3:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ранее Европа в основном закупала газ в России, благодаря его более низкой цене и меньшему воздействию на климат. Речь о поставках по трубопроводам.

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Но с введением санкций и повреждением "Северного потока", поставки российского трубопроводного газа сократились более чем втрое. По данным немецкого издания Berliner Zeitung, до 2022 года половина всего газа в Европе поступала из России по трубопроводам, теперь же его доля в энергетическом балансе Европы составляет не более 15 процентов.

Евросоюз начал активно использовать сжиженный природный газ, включая поставки не только из США, но и из России. Однако первый квартал 2024 года показал изменение тренда: впервые было зафиксировано снижение закупок СПГ и увеличение доли трубопроводного газа.

Закупки СПГ снизились на восемь процентов, в то время как закупки трубопроводного газа возросли на пять процентов. Немецкое издание отмечает, что "основная ответственность за этот рост лежит на России".

В 2024 году поставки трубопроводного газа из России увеличились на 23 процентов по сравнению с первым кварталом 2023 года, достигнув объема в 7,2 миллиарда кубометров, говорится в материале (перевод "ИноТВ").

Несмотря на рост поставок трубопроводного газа, они всё ещё не компенсируют объёмы, которые Россия поставляла ранее, подчёркивает издание.

Однако это указывает на определенную тенденцию, рост поставок газа по трубопроводам из России связан с ростом цен на СПГ.

Импортёрам в ЕС выгоднее избегать конкуренции за СПГ с азиатскими покупателями и приобретать более доступный российский трубопроводный газ. Ожидается, что спрос на СПГ в Азии продолжит расти во втором квартале 2024 года по мере восстановления экономики, что может привести к повышению цен на сжиженный природный газ.

Также стоит отметить изменение в маршрутах поставки газа из России в ЕС. Впервые "Турецкий поток" превзошел украинский маршрут по объёмам поставок: через Турцию было доставлено 4,2 миллиарда кубометров газа, в то время как через Украину — только три миллиарда.

Поставки через "Турецкий поток" в первом квартале 2024 года оставались стабильно высокими, хотя и не достигли рекордных уровней июля 2023 года, когда за месяц через Турцию было прокачано 1,29 миллиарда кубометров газа. В связи с истечением срока действия транзитного соглашения между Россией и Украиной в конце 2024 года, "Турецкий поток" приобретает всё большее значение, заключает Berliner Zeitung.