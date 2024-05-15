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Чем лучше всего накрывать растения от весенних заморозков?

Как уберечь растения от заморозков

2:19
Садоводство » Цветы

Весна - это время, когда природа пробуждается от зимней спячки и начинает свой новый цикл жизни. Но вместе с теплыми днями и зелеными побегами, весна может принести и неприятные сюрпризы - весенние заморозки. Они могут нанести серьёзный вред растениям, особенно тем, которые только начинают расти и не имеют достаточной защиты.

Как уберечь растения от заморозков
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Чтобы предотвратить ущерб от весенних заморозков, необходимо правильно накрыть растения. Существует несколько способов, которые помогут защитить растения от низких температур и сохранить их здоровье и красоту.

Первый и самый простой способ - использование специальных материалов для накрытия растений. Наиболее популярными из них являются агроволокно и спанбонд. Эти материалы обладают хорошей воздухопроницаемостью, что позволяет растениям получать достаточное количество света и воздуха. Они также защищают растения от холодного ветра и морозного воздуха. Кроме того, агроволокно и спанбонд легко укладываются на растения и не создают дополнительного веса, что важно для молодых и нежных побегов.

Если вы не хотите прибегать к использованию специальных материалов, можно воспользоваться импровизированными средствами. Например, старые одеяла, пленка или даже газеты могут служить хорошей защитой от заморозков. Однако, стоит помнить, что такие материалы не обладают достаточной воздухопроницаемостью и могут вызвать перегрев растений в солнечную погоду.

Еще один важный аспект при накрытии растений - правильное время. Лучше всего накрывать растения вечером, когда солнце уже село и воздух начинает остывать. Таким образом, растения будут защищены от низких температур на протяжении всей ночи. Утром же, когда солнце снова начнет греть, необходимо снять накрытие, чтобы растения могли получить достаточное количество света и тепла.

Также стоит учитывать, что накрывать растения нужно только в случае резкого падения температуры до нуля и ниже. Если прогноз погоды обещает только легкие заморозки, то растения могут справиться с ними самостоятельно.

Возвратные весенние заморозки.Что делать? Спасаем растения от возвратных заморозков
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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