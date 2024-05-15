Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алёна Бабенко отметила годовщину свадьбы с мужем и показала редкое фото
Запечённый лосось по-средиземноморски: рецепт
Влад Топалов признался, что сохранил свой брак с Региной Тодоренко благодаря терапии
Жена Петросяна Татьяна Брухунова попала в ДТП
Как справиться с паршой
Спортивный эксперт Гореликов высказался за сохранение потолка зарплат хоккеистов
ИНСОР: страховать дом от лесных пожаров уже поздно
Евгений Тимаков: лучше вместо кофе запретить продажу энергетиков детям
Как избавиться от скрипа дворников без замены щеток: совет водителям
Полицейский хотел обыскать вашу машину: вот хитрость, которая заставит его отступить

Как избежать нежелательного обыска автомобиля: советы водителям

0:55
Авто

Столкновение с проверкой на дороге может оказаться неприятным, особенно если водитель склонен спорить с полицейскими или ставить под сомнение их действия.

Как избежать нежелательного обыска автомобиля: советы водителям
Фото: openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Полиция может останавливать автомобили по разным причинам, включая проверки трезвости или документов, особенно если есть подозрения на нарушения. Неправильное удержание рук на руле часто служит поводом для дополнительных проверок.

Для проведения обыска автомобиля у инспектора должны быть веские основания, такие как подозрение в перевозке запрещённых предметов. Если полицейский решает провести обыск, водитель имеет право запросить у него протокол обыска, что часто может отговорить инспектора от дальнейших действий из-за сложности процедуры составления документа.

В случае несогласия с действиями сотрудника полиции, водитель может подать жалобу, имея на руках протокол обыска.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Из-за чего желтеют листья огурцов?
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Российское наступление на Харьков подходит к кульминации Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Последние материалы
Как справиться с паршой
ИНСОР: страховать дом от лесных пожаров уже поздно
Спортивный эксперт Гореликов высказался за сохранение потолка зарплат хоккеистов
Евгений Тимаков: лучше вместо кофе запретить продажу энергетиков детям
Как избавиться от скрипа дворников без замены щеток: совет водителям
Подсказки, которые помогают уменьшить необходимость частого мытья волос
Винная компания подала иск на Брэда Питта из-за бассейна
Нарколог Шуров: при прекращении курения у человека возникает абстинентный синдром
Из-за курения вейпов у подростков всё чаще стали диагностировать новообразования
Стив Бушеми помогал разгребать обломки торгового центра 11 сентября 2001 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников