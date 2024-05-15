Донецкий "Хатхор" расширяет географию: страховщик объявил об открытии филиалов в Крыму и Ставрополье

Страховая компания "Хатхор" открывает филиалы в Симерополе и Ставрополе

0:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

После получения лицензии на ОСАГО и вступления в РСА страховая компания «Хатхор» из ДНР решила зарегистрировать два филиала - на Ставрополье и в Крыму, сообщает АСН.

Фото: flickr.com by Ваге Мартиросян is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ранее страховщик зарегистрировал подразделение в Казани.

«Мы расширяем охват территории по предоставлению услуг нашей компанией и регистрируем филиалы в г. Ставрополь и г. Симферополь», — рассказали агентству представители "Хатхора".

При этом страховой компании ещё нужно повысить размер уставного капитала до необходимого российского минимума, отмечает АСН.

Ранее "РСХБ-Страхование" заявило о готовности компенсировать убытки от майских заморозков.