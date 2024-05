Мощнейшая за 20 лет магнитная буря получила оценку: "Не так страшен чёрт, как его малюют"

Мощнейшая за 20 лет магнитная буря, обрушившаяся на Землю 10-12 мая, была довольно скромно оценена старшим научным сотрудником Института солнечно-земной физики СО РАН, профессором Иркутского государственного университета Сергеем Язевым.

Фото: PxHere by Lukas Rychvalsky is licensed under CC0