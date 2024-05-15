Мощнейшая за 20 лет магнитная буря получила оценку: "Не так страшен чёрт, как его малюют"

Астроном Язев насчитал восемь вспышек в ходе мощной магнитной бури

Мощнейшая за 20 лет магнитная буря, обрушившаяся на Землю 10-12 мая, была довольно скромно оценена старшим научным сотрудником Института солнечно-земной физики СО РАН, профессором Иркутского государственного университета Сергеем Язевым.

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По его словам, с 9 по 13 мая на Солнце были зарегистрированы восемь вспышек, выбросы которых начали достигать Земли с 10 мая. Пик возмущения магнитного поля пришёлся на ночь 11 мая. 14 мая были ещё две вспышки, прежде чем наша звезда немного "пришла в себя".

При этом не сбылись апокалиптические прогнозы об авариях на электросетях и падениях спутников. "Были сообщения о том, что понижалась точность определения координат с помощью спутниковых систем, притормаживал интернет, барахлила связь, кабельное телевидение — но это, по большому счету, мелочи", — заметил учёный.

"По итогам этого события можно сказать, что "не так страшен чёрт, как его малюют". Человечество пережило самую мощную за 20 лет магнитную бурю спокойно", — резюмировал он.

Астроном посоветовал не впадать в панику в случае повторения подобных явлений.

Кроме того, он признал, что человечество так и не научилось точным прогнозам продолжительности и силы магнитных бурь.