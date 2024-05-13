Назван ущерб от сильнейшей за 20 лет магнитной бури

The Associated Press: мощная магнитная буря не нанесла вреда инфраструктуре

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Мощная магнитная буря 11 мая привела к минорным нарушениям в функционировании электросетей, систем связи и спутников, как сообщает The Associated Press.

Фото: YT NASA Goddard

На официальном сайте интернет-сервиса Starlink от SpaceX утром 11 мая отмечалось ухудшение качества обслуживания, однако серьезного ущерба буря не нанесла. В США, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) и Министерство энергетики сообщили о том, что значительных последствий магнитной бури зарегистрировано не было.

Во всем мире сообщалось о впечатляющих пурпурных, зеленых, желтых и розовых оттенках северного сияния, наблюдаемых в таких странах, как Германия, Швейцария, Китай, Англия и Испания.

Исторически самая мощная магнитная буря произошла в 1859 году. Она вызвала полярные сияния даже в Центральной Америке, и возможно, на Гавайях. Событие подобного масштаба сегодня могло бы повредить высоковольтные линии электропередач и спутники, от которых зависят земные навигационные и коммуникационные системы.