Сокрушительные последствия текущей мощной магнитной бури: аварии на ЛЭП и подстанциях, сбои связи

Как и предсказывали ранее гелиофизики, 11 мая на Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря. Её пики, доходившие до максимального уровня G5, отмечены около 01:00 и 04:30 мск. Уже более 15 часов кряду магнитосфера Земли остаётся возмущённой.
"Напряжённость немного снизилась — примерно на 15 %. Текущий уровень — G4.3 (всё ещё экстремально сильный)", — уточнили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
"По поступающим просьбам" там раскрыли возможные последствия магнитной бури такого класса для техники и людей.
У человека нет органов чувств, способных ощутить колебания магнитного поля, напомнили специалисты. "В любом случае, берегите себя и здоровье", — призвали они.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.