Сокрушительные последствия текущей мощной магнитной бури: аварии на ЛЭП и подстанциях, сбои связи

В ИКИ РАН предупредили о разрушительных последствиях нынешней магнитной бури

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Как и предсказывали ранее гелиофизики, 11 мая на Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря. Её пики, доходившие до максимального уровня G5, отмечены около 01:00 и 04:30 мск. Уже более 15 часов кряду магнитосфера Земли остаётся возмущённой.

Фото: YT NASA Goddard

"Напряжённость немного снизилась — примерно на 15 %. Текущий уровень — G4.3 (всё ещё экстремально сильный)", — уточнили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

"По поступающим просьбам" там раскрыли возможные последствия магнитной бури такого класса для техники и людей.

Магнитные бури уровня G5 (высшего):

аварии на ЛЭП и подстанциях;

проблемы с управлением космическими аппаратами и связью с ними;

нарушение связи на Земле;

ошибки спутниковых систем навигации;

полярные сияния вплоть до экватора.

Магнитные бури уровня G4:

нестабильность напряжения в электросетях;

нарушения ориентации космических аппаратов;

ухудшение спутниковой навигации;

спорадическое прохождение ВЧ радиоволн;

полярные сияния вплоть до тропиков.

У человека нет органов чувств, способных ощутить колебания магнитного поля, напомнили специалисты. "В любом случае, берегите себя и здоровье", — призвали они.