Выяснили, что в квартире коммунальщики обязаны менять бесплатно: счётчики, батареи и многое другое

Значительная часть коммунальной инфраструктуры в квартире относится к общедомовому имуществу. Оно подлежит бесплатному ремонту или замене. Подробнее об этом порталу "Домклик" рассказала руководитель агентства недвижимости Елена Корягина.
Все внутридомовые инженерные системы отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения вплоть до первого отключающего устройства (вентиля), а также сами эти вентили.
Это не только значит, что ремонт или замена стояков производится силами УК, но и снимает с жильцов ответственность за их состояние. То есть ущерб соседям из-за протечки таких труб придётся возмещать коммунальщикам.
Если эти устройства не отделены от общедомовых систем запорной арматурой, то они к нему и относятся. "Это неоднократно признавали и Верховный суд РФ, и Минстрой РФ", — подчеркнула риелтор.
Так что депутат Госдумы, утверждавший обратное, не вполне прав.
С 1 июля 2020 года ответственность за установку, ремонт и обслуживание приборов учёта электроэнергии в жилых помещениях возложена на энергосбытовые организации.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.