Выяснили, что в квартире коммунальщики обязаны менять бесплатно: счётчики, батареи и многое другое

Риелтор Корягина заявила, что счётчики и батареи обязаны поменять бесплатно

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Значительная часть коммунальной инфраструктуры в квартире относится к общедомовому имуществу. Оно подлежит бесплатному ремонту или замене. Подробнее об этом порталу "Домклик" рассказала руководитель агентства недвижимости Елена Корягина.

Фото: mosreg.ru by Александр Кожохин is licensed under public domain

Трубы общих стояков и вентили на них

Все внутридомовые инженерные системы отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения вплоть до первого отключающего устройства (вентиля), а также сами эти вентили.

Это не только значит, что ремонт или замена стояков производится силами УК, но и снимает с жильцов ответственность за их состояние. То есть ущерб соседям из-за протечки таких труб придётся возмещать коммунальщикам.

Радиаторы отопления и полотенцесушители

Если эти устройства не отделены от общедомовых систем запорной арматурой, то они к нему и относятся. "Это неоднократно признавали и Верховный суд РФ, и Минстрой РФ", — подчеркнула риелтор.

Так что депутат Госдумы, утверждавший обратное, не вполне прав.

Счётчик электроэнергии

С 1 июля 2020 года ответственность за установку, ремонт и обслуживание приборов учёта электроэнергии в жилых помещениях возложена на энергосбытовые организации.