"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошелся по Шаману

Оскар Кучера высказался о патриотизме Шамана

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью для VK-шоу "Телега online" актер и телеведущий Оскар Кучера выразил сомнение относительно того, что певец SHAMAN (Ярослав Дронов) может считаться "иконой патриотизма" в России.

Фото: youtube.com by Канал SHAMAN is licensed under public domain

Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте. Он также отметил, что творчество SHAMAN ему не близко из-за его манеры и внешнего вида, но признал его хорошим артистом с фантастическим голосом и актуальными песнями.

Вместе с тем Кучера выразил сомнение в том, останутся ли песни SHAMAN в веках, в отличие от песен Виктора Цоя. В дополнение, в интервью было упомянуто о конфликте SHAMAN с Юрием Киселевым, сыном руководителя группы "Земляне", который обвинил SHAMAN в обмане своего отца по поводу организации концерта в Донбассе.