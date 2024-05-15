"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошелся по Шаману

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Оскар Кучера высказался о патриотизме Шамана

0:55
Шоу-бизнес

В интервью для VK-шоу "Телега online" актер и телеведущий Оскар Кучера выразил сомнение относительно того, что певец SHAMAN (Ярослав Дронов) может считаться "иконой патриотизма" в России.

Оскар Кучера высказался о патриотизме Шамана
Фото: youtube.com by Канал SHAMAN is licensed under public domain

Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте. Он также отметил, что творчество SHAMAN ему не близко из-за его манеры и внешнего вида, но признал его хорошим артистом с фантастическим голосом и актуальными песнями.

Вместе с тем Кучера выразил сомнение в том, останутся ли песни SHAMAN в веках, в отличие от песен Виктора Цоя. В дополнение, в интервью было упомянуто о конфликте SHAMAN с Юрием Киселевым, сыном руководителя группы "Земляне", который обвинил SHAMAN в обмане своего отца по поводу организации концерта в Донбассе.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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