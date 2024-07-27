Шокирующие результаты: что происходит с капустой после этой подкормки

Чтобы вырастить вкусную и здоровую капусту, необходимо уделить внимание не только поливу, но и правильной подкормке. Подкармливать капусту рекомендуется каждые 10 дней.
Если вы хотите избежать химических удобрений и получить экологически чистый овощ, лучше всего использовать натуральные средства.
Капусте необходимы азот, органика с биологически активными веществами и комплект микроэлементов. Эти элементы можно найти в двух популярных натуральных удобрениях: древесной золе и коровьем навозе.
При использовании коровьего навоза важно помнить, что его необходимо настаивать. Это позволит избежать ожога корней капусты. Для приготовления удобрения возьмите 1 кг перепревшего навоза на 10 литров воды. Настаивайте смесь в течение 3-4 дней, после чего разведите её в соотношении 1:10 перед внесением в почву.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете вырастить крепкую и вкусную капусту без применения химии, наслаждаясь экологически чистым урожаем!
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