Шокирующие результаты: что происходит с капустой после этой подкормки

Подкармливать капусту рекомендуется каждые 10 дней

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы вырастить вкусную и здоровую капусту, необходимо уделить внимание не только поливу, но и правильной подкормке. Подкармливать капусту рекомендуется каждые 10 дней.

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Если вы хотите избежать химических удобрений и получить экологически чистый овощ, лучше всего использовать натуральные средства.

Капусте необходимы азот, органика с биологически активными веществами и комплект микроэлементов. Эти элементы можно найти в двух популярных натуральных удобрениях: древесной золе и коровьем навозе.

При использовании коровьего навоза важно помнить, что его необходимо настаивать. Это позволит избежать ожога корней капусты. Для приготовления удобрения возьмите 1 кг перепревшего навоза на 10 литров воды. Настаивайте смесь в течение 3-4 дней, после чего разведите её в соотношении 1:10 перед внесением в почву.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете вырастить крепкую и вкусную капусту без применения химии, наслаждаясь экологически чистым урожаем!