Шокирующие результаты: что происходит с капустой после этой подкормки

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Подкармливать капусту рекомендуется каждые 10 дней

1:09
Садоводство

Чтобы вырастить вкусную и здоровую капусту, необходимо уделить внимание не только поливу, но и правильной подкормке. Подкармливать капусту рекомендуется каждые 10 дней.

Подкармливать капусту рекомендуется каждые 10 дней
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Если вы хотите избежать химических удобрений и получить экологически чистый овощ, лучше всего использовать натуральные средства.

Капусте необходимы азот, органика с биологически активными веществами и комплект микроэлементов. Эти элементы можно найти в двух популярных натуральных удобрениях: древесной золе и коровьем навозе.

При использовании коровьего навоза важно помнить, что его необходимо настаивать. Это позволит избежать ожога корней капусты. Для приготовления удобрения возьмите 1 кг перепревшего навоза на 10 литров воды. Настаивайте смесь в течение 3-4 дней, после чего разведите её в соотношении 1:10 перед внесением в почву.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете вырастить крепкую и вкусную капусту без применения химии, наслаждаясь экологически чистым урожаем!

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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