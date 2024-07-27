Как перевести кошку с натурального корма на готовый: действенные советы

Ветеринары рассказали, как перевести кошку с натурального корма на готовый

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек часто заменяют натуральное питание готовыми кормами. По их мнению, это проще, безопаснее и полезнее. Поделимся нюансами, которые важно учитывать при переводе питомца на другой рацион.

Фото: wikimapia by Atasoy.emrah, CC BY-SA 4.0

Как перевести кошку с натурального корма на готовый

Чтобы питомец жил долго и оставался здоровым, важно следить за его питанием и выбирать специальные, правильно сбалансированные составы. Сбалансированное питание снижает риск заболеваний и увеличивает продолжительность жизни животного.

Вводите изменения постепенно. Резкий переход на новую пищу может вызвать стресс. Пищеварительной системе необходимо время, чтобы привыкнуть к перевариванию других продуктов.

Выберите вкус, который понравится вашей кошке. Пробуйте различные составы и наблюдайте, что кошка ест охотнее. Для этого подойдут небольшие упаковки.

Поощряйте своего питомца. Если он съел всю порцию, наградите его, например, игрой или лаской.

Это основные правила перехода на промышленный корм. Благодаря им качественный готовый состав сэкономит время и силы владельца, обеспечив здоровье питомца. Выбирайте рацион, исходя из индивидуальных особенностей животного.